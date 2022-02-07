Посольство РФ выразило японскому МИД протест из-за действий праворадикалов

Фото: Пресс-служба Совфеда

Российское посольство в Японии выразило протест японскому министерству иностранных дел из-за действий праворадикалов, которые попытались проникнуть в дипломатическое ведомство. Об этом стало известно в понедельник, 7 февраля.

По данным посольства РФ, около 12:00 в воскресенье, 6 февраля, группа радикалов предприняла попытку проникнуть в ведомство и устроить потасовку с полицией, которая охраняла вход в здание.

— В результате в течение определенного периода въезд и выезд с территории российского загранучреждения оказались заблокированы, — приводит сообщение посольства ТАСС.

Накануне, 7 февраля, японские власти выразили протест России из-за предстоящих стрельб в районе Курильских островов. Об этом заявил генсек японского правительства Хирокадзу Мацуно. По его словам, усиление российских военных мощностей около южных островов Курил неприемлемо и противоречит позиции Японии.

В результате ряда поражений в Русско-японской войне Российская империя подписала в 1905 году договор с Японией, согласно которому последняя приобрела права на часть Курильской гряды. В июне 1941 года страны гитлеровской коалиции объявили войну СССР. Япония напала на США как на союзника СССР в декабре 1941 года, фактически уничтожив американскую базу Перл-Харбор в Тихом океане. Через три месяца после победы над Германией СССР объявил войну Японии и ввел войска на Южные Курилы, после чего Япония прекратила боевые действия. 8 сентября 1951 года в США был подписан мирный договор между Японией и союзниками, согласно которому Япония отказалась от прав на Курильские острова.