Песков назвал отношения России и Запада напряженными из-за ситуации вокруг Украины

Фото: Администрация президента РФ

Состояние отношений между Россией и Западом остается напряженным из-за ситуации вокруг Украины. Об этом в понедельник, 7 февраля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, за последнее время с западной стороны не последовало ничего нового по вопросам гарантий безопасности.

Он добавил, что этот вопрос на Западе предпочитают не поднимать. Вместо этого США и Европа активно обсуждают тему якобы будущего «вторжения» Москвы в Киев.

— Здесь тоже, наверное, вряд ли можно говорить о каком-то затишье: мы слышим, как сыпятся ежедневно заявления на этот счет из США, из европейских столиц. Поэтому пока весьма и весьма напряженная атмосфера сохраняется, — подытожил представитель Кремля, чьи слова приводит РИА Новости.

Недавно в СМИ появился ответ США и НАТО по гарантиям безопасности. Соответствующие документы опубликовала испанская газета El País. Существуют два документа: ответ Вашингтона и альянса на предложения России на пяти и четырех страницах соответственно. Положения в тексте уже были ранее опубликованы западными СМИ. Также, по мнению El País, в документах США и НАТО призывают Москву вернуться к соблюдению ДОВСЕ и предлагают вести диалог о контроле над вооружениями в обмен на вывод миротворцев из Крыма, Приднестровья, Южной Осетии и Абхазии.