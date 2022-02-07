В Кремле не ожидают перелома в отношениях РФ и Франции после встречи Путина и Макрона

Фото: Администрация президента РФ

В Кремле не ожидают перелома в отношениях между Россией и Францией после встречи лидеров двух стран Владимира Путина и Эммануэля Макрона. Об этом в понедельник, 7 февраля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Но мы знаем, и сам Макрон говорил Путину, что он едет с определенными идеями по поиску возможных вариантов разрядки напряженности в Европе. И он едет поделиться этими идеями с Путиным, — цитирует представителя Кремля RT.

Президент Франции Эммануэль Макрон проведет переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным в Кремле 7 февраля. Целью встречи станет недопущение эскалации и обострения ситуации на Украине.

По данным средств массовой информации, глава Франции постарается извлечь выгоду из прогресса в рамках переговоров в «нормандском формате». Он также собирается обсудить будущее безопасности в ЕС.

Перед визитом в Москву Макрон намерен провести переговоры с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

28 января президент России Владимир Путин обсудил по телефону с Макроном реакцию Запада на гарантии безопасности.