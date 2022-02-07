Фото: Похищение человека, 1968 год

В возрасте 91 года скончалась испанская актриса Маргарита Лосано. Об этом сообщило агентство Efe.

Лосано скончалась утром у себя в доме в населенном пункте провинции Мурсия Пунтас-де-Кальнегре.

Актриса за свою долгую жизнь приняла участие во многих всемирно известных картинах: «Виридиана» Бунюэля 1961 года, «За пригоршню долларов» Леоне 1964 года и «Свинарник» Пазолини 1969 года. После десятилетнего перерыва в творческой деятельности Лосано сыграла главную роль в картине братьев Тавиани 1982 года «Ночь святого Лоренцо». После этого испанка снялась еще в двух фильмах братьев: «Хаос» 1984 года и «Доброе утро, Вавилон» 1987-го.

За вклад актрисы в творчество власти Испании наградили Лосано Золотой медалью в области изящных искусств, передает Efe.