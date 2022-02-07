Эксперты оценили предложение об изменении уровня необходимой самообороны

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Эксперты прокомментировали предложение изменить уровень необходимой самообороны.

Зампред комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству, заслуженный юрист РФ Юрий Синельщиков заявил, что разрешать любую самооборону нельзя, она должна иметь пределы.

— Беспредельной обороны быть не может. Она всегда имеет пределы. Там много всяких «если» может возникнуть, — отметил он в комментарии «Радио 1».

В свою очередь глава профсоюза полиции по СВАО Москвы Игорь Суслов высказал мнение, что подобное изменение может быть полезным. По его мнению, любое преступное посягательство должно пресекаться любыми методами, независимо от того, где оно происходит. Если на человека совершено нападение, он имеет право обороняться всеми средствами для спасения своей жизни и жизни близких.

Он отметил, что МВД не может защитить всех, так как наблюдается нехватка сотрудников, передает НСН.

Ранее депутаты Государственной думы предложили дать право россиянам на превышение допустимой самообороны в случае угрозы жизни и в целях защиты родных и близких от нападения лиц, которые незаконно проникают в жилище.