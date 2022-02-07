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В Кремле прокомментировали петицию об отставке Кадырова

Полина Долганова

Общество
В Кремле прокомментировали петицию об отставке Кадырова
Фото: Администрация президента РФ

Петиция с требованием отстранить от должности главу Чечни Рамзана Кадырова не рассматривается Кремлем всерьез. Об этом в понедельник, 7 февраля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— Там обезличенное голосование, которое может накручиваться ботами и так далее. Соответствующим образом и относимся к этому, — уточнил он.

Петиция с инициативой отстранить от должности чеченского лидера появилась 6 февраля. По мнению авторов, Кадыров не смог решить экономические проблемы республики за время правления, а также регулярно угрожает журналистам.

По последним данным, петицию подписали уже 14 тысяч граждан, передает ТАСС.

Накануне глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что член Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Игорь Каляпин и журналистка «Новой газеты» Елена Милашина являются террористами.

Кроме того, Кадыров назвал экс-судью Верховного суда республики Сайди Янгулбаева «воплощением предательства». Он высказался, что бывший судья не смог воспитать интеллигентных детей, и вместо того чтобы их осудить за экстремистские высказывания, предал судебную систему, поддержал их и сбежал, прикрывшись статусом судьи.

В свою очередь «Новая газета» потребовала возбудить уголовное дело в отношении Кадырова по факту возбуждения им ненависти или вражды.

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