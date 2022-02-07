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Врач-диетолог рассказал о полезных свойствах батата

Георгий Соланович

Сюжет: 

Еда
Общество
Врач-диетолог рассказал о полезных свойствах батата
Фото: Pexels

Батат способствует нормализации микрофлоры кишечника и очищает ЖКТ. Об этом сообщил врач-диетолог Джаред Мичем.

По его словам, сладкий картофель содержит растворимую и нерастворимую клетчатку, а также витамины A, С и марганец, оказывающие благотворное влияние на микрофлору кишечника и ЖКТ.

— Антиоксиданты, содержащиеся в сладком картофеле, защищают клетки от повреждений и могут обладать противораковым действием, особенно в клетках толстой кишки, — передает слова Мичема Fox News.

Для поджелудочной железы опасно не только употребление алкоголя, жирной пищи и сладостей. Даже продукты растительного происхождения при неправильном употреблении могут навредить организму.

26 января были названы разрушающие поджелудочную железу продукты.

До этого врач-диетолог и доктор медицинских наук Маргарита Королева заявила, что белый хлеб может стать причиной возникновения кишечной непроходимости у людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

По словам специалиста, больше всего рискуют люди со сниженной моторикой или опухолями органов ЖКТ, дивертикулитом кишечника и еще рядом патологий пищеварительной системы.

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