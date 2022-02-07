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Самолет Макрона вылетел в Москву с небольшим опозданием

Иван Юминов

В мире
Самолет Макрона вылетел в Москву с небольшим опозданием
Фото: European Parliament / CC BY-NC-ND 2.0

Президент Франции Эммануэль Макрон вылетел в Москву с небольшим опозданием. Об этом сообщает BFMTV в понедельник, 7 февраля.

— Он вылетел в Москву с небольшим опозданием на 30-45 минут, — отметил обозреватель Патрик Сос в эфире BFMTV.

7 февраля Макрон проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным в Кремле. Целью встречи станет недопущение эскалации и обострения ситуации на Украине.

По данным агентства Reuters, французский лидер планирует обсудить будущее безопасности в ЕС. Макрон, по информации издания, постарается извлечь выгоду из прогресса по переговорам в «нормандском формате». Перед визитом в Москву он намерен провести переговоры с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

6 февраля научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев назвал «ВМ» два фактора, из-за которых западные СМИ продолжают нагнетать напряженность вокруг передвижения российских войск вдоль границ с Украиной. Во-первых, сама информационная кампания, начавшись, уже не может просто так остановиться.

Западные группы влияния через подконтрольные им СМИ себя сами серьезно убедили в том, что вторжение реально, и стали фактически заложниками этого, говорит эксперт. Второй фактор — сугубо политический, связанный с отношениями с собственным электоратом.

По словам Журавлева, западный избиратель, в первую очередь американский, относится к России двойственно. С одной стороны, он не испытывает любви к России, а испытывает страх, а с другой — требует от своих правительств с нашей страной договариваться, заключил политолог.

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