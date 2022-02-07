Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Женщина опустошила счет любовника, пока тот лежал в больнице

Василий Плиткин

Происшествия
Женщина опустошила счет любовника, пока тот лежал в больнице
Фото: depositphotos
Комсомольской площади Карта всех событий

Женщина сняла с карты сожителя более 400 тысяч рублей, пока он был в больнице. Об этом в понедельник, 7 февраля, сообщили в пресс-службе УВД по Юго-Восточному административному округу (ЮВАО) Москвы.

Как сообщили в ведомстве, 25-летняя жительница Подмосковья познакомилась на сайте знакомств с мужчиной, после чего они стали жить вместе. Когда потерпевший находился в больнице, подозреваемая сняла с его банковских карт более 400 тысяч рублей.

Вернувшись домой, мужчина обратился в полицию. Вскоре после этого сотрудники правоохранительных органов задержали женщину.

— В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на Комсомольской площади задержали подозреваемую — 25-летнюю уроженку Подмосковья. Похищенными деньгами злоумышленница распорядилась по своему усмотрению, — говорится в сообщении.

В результате инцидента возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемая находится под подпиской о невыезде.

Ночью с 6 на 7 февраля в Подмосковье вор погиб при попытке взорвать банкомат.

Читайте также:
воровство Москва Деньги
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Федор Смуглин
Федор Смуглин

Дети хотят видеть лица своих героев

Александр Лосото
Александр Лосото

Олимпийские идеалы вырождаются?

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Брак или сожительство

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Антироссийский «пакт» уже не за горами

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Убрать из речи непечатное

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Мы не должны забывать уроков прошлого

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Буржую» здесь не место

Все мнения
О проекте