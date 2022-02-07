Женщина опустошила счет любовника, пока тот лежал в больнице

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Комсомольской площади Карта всех событий

Женщина сняла с карты сожителя более 400 тысяч рублей, пока он был в больнице. Об этом в понедельник, 7 февраля, сообщили в пресс-службе УВД по Юго-Восточному административному округу (ЮВАО) Москвы.

Как сообщили в ведомстве, 25-летняя жительница Подмосковья познакомилась на сайте знакомств с мужчиной, после чего они стали жить вместе. Когда потерпевший находился в больнице, подозреваемая сняла с его банковских карт более 400 тысяч рублей.

Вернувшись домой, мужчина обратился в полицию. Вскоре после этого сотрудники правоохранительных органов задержали женщину.

— В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на Комсомольской площади задержали подозреваемую — 25-летнюю уроженку Подмосковья. Похищенными деньгами злоумышленница распорядилась по своему усмотрению, — говорится в сообщении.

В результате инцидента возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемая находится под подпиской о невыезде.

Ночью с 6 на 7 февраля в Подмосковье вор погиб при попытке взорвать банкомат.