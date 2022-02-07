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Три человека пострадали в ДТП с участием четырех автомобилей Москве

Василий Плиткин

Происшествия
Три человека пострадали в ДТП с участием четырех автомобилей Москве
Фото: Depositphotos
Россия, Москва, улица Верхняя Масловка, 29 Карта всех событий

Три человека пострадали в ДТП с участием четырех автомобилей Москве. Об этом в понедельник, 7 февраля, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Москвы.

По предварительным данным, пострадавшие отделались ушибами и ссадинами. Тяжелых травм никто не получил. Перекрыта единственная полоса движения.

— На месте работают оперативные службы города. Перекрыта единственная полоса движения, выбирайте пути объезда — говорится в сообщении.

Позже ведомство опубликовало момент аварии. На кадрах видно, как легковушка на огромной скорости влетает в стоящие на светофоре машины.

Видео: Telegram-канал / Дептранс. Оперативно

Обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее сообщалось, что 7 февраля грузовой автомобиль перевернулся на внутренней стороне 24-го километра МКАД перед развязкой с Каширским шоссе.

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