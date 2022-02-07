Три человека пострадали в ДТП с участием четырех автомобилей Москве
Три человека пострадали в ДТП с участием четырех автомобилей Москве. Об этом в понедельник, 7 февраля, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Москвы.
По предварительным данным, пострадавшие отделались ушибами и ссадинами. Тяжелых травм никто не получил. Перекрыта единственная полоса движения.
— На месте работают оперативные службы города. Перекрыта единственная полоса движения, выбирайте пути объезда — говорится в сообщении.
Позже ведомство опубликовало момент аварии. На кадрах видно, как легковушка на огромной скорости влетает в стоящие на светофоре машины.
Обстоятельства произошедшего уточняются.
Ранее сообщалось, что 7 февраля грузовой автомобиль перевернулся на внутренней стороне 24-го километра МКАД перед развязкой с Каширским шоссе.