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Путин примет участие в заседании Совета по науке и образованию

Иван Юминов

Общество
Путин примет участие в заседании Совета по науке и образованию
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин проведет 8 февраля Совет по науке и образованию. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля в понедельник, 7 февраля.

— 8 февраля Владимир Путин в режиме видеосвязи проведет заседание Совета при президенте по науке и образованию, посвященное реализации важнейших инновационных проектов государственного значения, — говорится в сообщении.

Повесткой заседания, в частности, станут вопросы развития низкоуглеродной энергетики, а также проблемы мониторинга климатических изменений. Участниками встречи станут главы министерств, лауреаты премии президента для молодых ученых, а также ряд вице-премьеров, отмечает РИА Новости.

2 февраля Путин вручил высшие государственные награды деятелям науки, бизнеса и авиации. Уточняется, что церемония награждения прошла в Кремле.

Звезды Героя России был удостоен летчик-испытатель Летно-исследовательского института имени Громова Евгений Крутов, звание «Герой Труда Российской Федерации» получили президент НИЦ «Курчатовский институт» академик Евгений Велихов, главный врач московской Городской клинической больницы № 52 Марьяна Лысенко, председатель правления компании «Газпром» Алексей Миллер и другие.

Высшей степени ордена «За заслуги перед Отечеством» удостоены ветеран Великой Отечественной войны и Герой Советского Союза Борис Кравцов и генеральный директор Общественного телевидения России Виталий Игнатенко. Орденом Мужества наградили директора Российского института стратегических исследований Михаила Фрадкова.

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