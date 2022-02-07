Таролог Саона назвала 7 имен, обладательницы которых чрезвычайно ленивы

Фото: Из личного архива Саоны

Женщины-обладательницы имен Елена, Юлия, Татьяна, Наталья, Евгения, Дарья и Алена больше остальных женщин склонны к лени. Об этом рассказала таролог Саона.

По ее словам, Елены предпочитают все свои дела переносить на завтра, нежели справиться с ними сейчас. Обладательницы имени Юлия и Евгения зачастую неопрятны, а владельцы имени Татьяна не умеют вести хозяйство и поддерживают беспорядок в доме.

Натальи, уверяет Саона, никогда не смогут преуспеть на кулинарном поприще, а Дарьи любят провести день впустую лежа на диване. Владельцы последнего имени – Алена – не смогут поддерживать чистоту в доме. Для них уборка – настоящая пытка, передает 5-tv.ru.

До этого астрологи составили топ-3 самых ленивых знака зодиака. Согласно их мнению люди, родившиеся под знаками зодиака Рыбы, Дева и Лев, считаются самыми ленивыми по своей природе.

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