Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Таролог Саона назвала 7 имен, обладательницы которых чрезвычайно ленивы

Георгий Соланович

Общество
Таролог Саона назвала 7 имен, обладательницы которых чрезвычайно ленивы
Фото: Из личного архива Саоны

Женщины-обладательницы имен Елена, Юлия, Татьяна, Наталья, Евгения, Дарья и Алена больше остальных женщин склонны к лени. Об этом рассказала таролог Саона.

По ее словам, Елены предпочитают все свои дела переносить на завтра, нежели справиться с ними сейчас. Обладательницы имени Юлия и Евгения зачастую неопрятны, а владельцы имени Татьяна не умеют вести хозяйство и поддерживают беспорядок в доме.

Натальи, уверяет Саона, никогда не смогут преуспеть на кулинарном поприще, а Дарьи любят провести день впустую лежа на диване. Владельцы последнего имени – Алена – не смогут поддерживать чистоту в доме. Для них уборка – настоящая пытка, передает 5-tv.ru.

До этого астрологи составили топ-3 самых ленивых знака зодиака. Согласно их мнению люди, родившиеся под знаками зодиака Рыбы, Дева и Лев, считаются самыми ленивыми по своей природе.

Ранее астрологи назвали пять знаков зодиака, представители которых никогда не разбогатеют из-за неумения обращаться с деньгами.

7 февраля практикующий психолог Элеонора Гинзбург рассказала, каким знакам зодиака повезет в феврале с деньгами.

Читайте также:
Имена Женщины карты Таро
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Федор Смуглин
Федор Смуглин

Дети хотят видеть лица своих героев

Александр Лосото
Александр Лосото

Олимпийские идеалы вырождаются?

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Брак или сожительство

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Антироссийский «пакт» уже не за горами

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Убрать из речи непечатное

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Мы не должны забывать уроков прошлого

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Буржую» здесь не место

Все мнения
О проекте