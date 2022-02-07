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Захарова сравнила Украину, США и Британию с героями «Кавказской пленницы»

Иван Юминов

В мире
Захарова сравнила Украину, США и Британию с героями «Кавказской пленницы»
Фото: МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила Украину, Великобританию и США с героями советской комедии «Кавказская пленница» — Трусом, Балбесом и Бывалым соответственно.

— Вот у меня такое впечатление, что киевский режим как раз посередине, и за руки его держит с одной стороны Вашингтон, с другой — Лондон, — отметила Захарова в эфире Первого канала.

6 февраля научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев назвал «ВМ» два фактора, из-за которых западные СМИ продолжают нагнетать напряженность вокруг передвижения российских войск вдоль границ с Украиной. Во-первых, сама информационная кампания, начавшись, уже не может просто так остановиться.

Западные группы влияния через подконтрольные им СМИ себя сами серьезно убедили в том, что вторжение реально, и стали фактически заложниками этого, говорит эксперт. Второй фактор — сугубо политический, связанный с отношениями с собственным электоратом.

По словам Журавлева, западный избиратель, в первую очередь американский, относится к России двойственно. С одной стороны, он не испытывает любви к России, а испытывает страх, а с другой — требует от своих правительств с нашей страной договариваться, заключил политолог.

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