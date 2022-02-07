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Вирусолог исключил появление более заразных мутаций COVID-19

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Вирусолог исключил появление более заразных мутаций COVID-19
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Коронавирус с каждым разом становится все менее патогенным. Постепенно он превратится в сезонную инфекцию, поэтому дополнительные вакцины не понадобятся. Об этом рассказал член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта, вирусолог Петр Чумаков.

— Коронавирус сам себя потихонечку побеждает, потому что он становится все менее патогенным, менее болезнетворным. Раньше он вызывал тяжелые заболевания, так как не было коллективного иммунитета. Сейчас уже сформировался более-менее коллективный иммунитет в результате вакцинирования и перенесенных заболеваний, — пояснил эксперт в комментарии «Радио 1».

Специалист отметил, что все чаще заболевание проходит в легкой форме, поэтому не понадобится создание дополнительных вакцин, достаточно уже существующих.

При этом вирусолог добавил, что пока вирус может доставить немало проблем со здоровьем пожилым людям и людям с хроническими заболеваниями, поэтому им обязательно нужно пройти вакцинацию и соблюдать профилактические меры.

Ранее сообщалось, что коэффициент распространения COVID-19 в Москве снизился до минимума за месяц.

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