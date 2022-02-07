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Испанские ученые заявили, что физическая нагрузка спасает от коронавируса

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Испанские ученые заявили, что физическая нагрузка спасает от коронавируса
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Гормоны, вырабатываемые человеческим телом при физической активности, уменьшают вероятность заболеть коронавирусной инфекцией, а также снижают риск тяжелого течения болезни. К такому выводу пришли ученые из испанской клиники Университета Наварры.

— Пациенты с ожирением имеют большее количество рецепторов для коронавируса SARS-CoV-2 в жировых отложениях, и, кроме того, жировые клетки этих пациентов способны продуцировать больше воспалительных молекул, чем люди с нормальным весом, — уточняется в сообщении клиники.

Помимо того, что физическая активность «сжигает» рецепторы для коронавируса вместе с жировыми отложениями, спорт способствует вырабатыванию гормонов, снижающих как риск заболевания ковидом, так и вероятность тяжелого течения болезни – к такому выводу пришла сотрудник Лаборатории метаболических исследований клиники университета Наварры и Центра биомедицинских исследований Патофизиологии и питания Амайя Родригес Муруэта-Гойена.

Родригес считает ожирение самым опасным дополнением к коронавирусу, приводятся слова ученого на сайте клиники. Ее исследование получило премию на конгрессе Испанского общества изучения ожирения (SEEDO).

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