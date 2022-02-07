Юрий Лоза рассказал, как попасть в шоу-бизнес

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Как сделать первые шаги в мире шоу-бизнеса и стать знаменитым человеком, рассказал российский исполнитель песен Юрий Лоза.

По мнению музыканта, пробиться на эстраду человеку без богатых родственников и только с талантом может быть непросто. Он отметил, что шоу-бизнес устроен так же, как и все в нашей стране, и родители стремятся помочь своим детям исполнить заветную мечту.

В списке главных составляющих успеха Юрий Лоза назвал деньги и связи. Также по мнению музыканта, есть еще один путь, с помощью которого можно стать знаменитым.

— Через тик-ток можно попробовать, если лицо смешное или глупое. Или инстаграм. Но все это долго и тоже требует денег, – пояснил Лоза в комментарии ОСН.

До этого Юрий Лоза призвал запретить артистам в России хвастаться богатством. По мнению Лозы, человек красен не богатством, а интеллектом. Лоза рассказал, что когда его сын устроился на работу в оперу в Цюрихе, ему сказали, чтобы он не приходил в слишком вызывающей одежде, отметив, что люди из России к этому склонны.