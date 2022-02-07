Макрон прилетел в Москву для проведения переговоров с Путиным

Фото: Telegram / rt_russian

Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в Россию, где он проведет переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным.

Видео: Telegram / rt_russian

7 февраля Макрон проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным в Кремле. По данным агентства Reuters, французский лидер планирует обсудить будущее безопасности в ЕС. Макрон, по информации издания, постарается извлечь выгоду из прогресса в рамках переговоров в «нормандском формате».

6 февраля научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев назвал «ВМ» два фактора, из-за которых западные СМИ продолжают нагнетать напряженность вокруг передвижения российских войск вдоль границ с Украиной. Во-первых, сама информационная кампания, начавшись, уже не может просто так остановиться.

Западные группы влияния через подконтрольные им СМИ себя сами серьезно убедили в том, что вторжение реально, и стали фактически заложниками этого, говорит эксперт. Второй фактор — сугубо политический, связанный с отношениями с собственным электоратом.