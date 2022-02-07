Родственники жертв банды Цапков попросили Бастрыкина о встрече

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Родственники жертв банды Цапков обратились с письмом к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину, в котором напомнили, что многие преступления этой группировки до сих пор не расследованы, а также попросили о личной встрече. Об этом сообщает Пятый канал.

В частности, они обращают внимание, что одним из нераскрытых дел является убийство главы администрации муниципального округа «Кущевский район» Краснодарского края Бориса Москвича в январе 2002 года. Родственники жертв банды отмечают, что возможные организаторы преступления «стали крупными землевладельцами в Краснодарском крае».

В письме они отмечают необходимость восстановления справедливости и призвания к ответу всех участников банды, отмечая, что преступники должны понести суровое наказание. По мнению родственников жертв, личная встреча с Бастрыкиным не позволит заинтересованным лицам вновь сделать все, чтобы остановить расследование.

Банда Цапков терроризировала окрестности Кущевской с 1998 по 2010 год. Преступники были пойманы после массового убийства двенадцати человек в доме фермера Сервера Аметова. Сергей Цапок умер в тюрьме от инсульта в 2014 году.