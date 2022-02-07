В США заявили о признании суверенитета Японии над частью Курил

Фото: Facebook / U.S. Embassy Kyiv Ukraine

США признают суверенитет Японии над южной частью Курильских островов. Об этом заявил американский посол в Токио Рам Эмануэль в понедельник, 7 февраля.

— В этот день 7 февраля, когда в Японии отмечают День северных территорий, я хочу быть предельно ясен — Соединенные Штаты поддерживают Японию по вопросу северных территорий. И они признают японский суверенитет над четырьмя спорными островами еще с 1950-х годов, — рассказал дипломат.

При этом, по его мнению, Японии и России давно пора заключить мирный договор. Пренебрежение Москвой суверенитетом других государств не является чем-то новым, отметил Эмануэль в Twitter.

В результате ряда поражений в Русско-японской войне Российская империя подписала в 1905 году договор с Японией, согласно которому последняя приобрела права на часть Курильской гряды. В июне 1941 года страны гитлеровской коалиции объявили войну СССР.

Япония напала на США как на союзника СССР в декабре 1941 года, фактически уничтожив американскую базу Перл-Харбор в Тихом океане. Через три месяца после победы над Германией СССР объявил войну Японии и ввел войска на Южные Курилы, после чего Япония прекратила боевые действия. 8 сентября 1951 года в США был подписан мирный договор между Японией и союзниками, согласно которому Япония отказалась от прав на Курильские острова.