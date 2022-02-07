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Безработный напал с ножом на мужчину во время ссоры на западе Москвы

Евгений Белоусов

Происшествия
Безработный напал с ножом на мужчину во время ссоры на западе Москвы
Фото: moscow-live
ул. Домостроительная, д.1, корп.1 Карта всех событий

Сотрудниками полиции задержан 33-летний безработный мужчина, напавший с ножом на человека. Об этом «Вечерней Москве» в понедельник, 7 февраля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

По предварительным данным, днем 5 февраля между двумя мужчинами на Домостроительной улице произошел конфликт. Исчерпав словесные аргументы, один из них несколько раз ударил оппонента ножом в шею и плечо, после чего скрылся.

Пострадавший был госпитализирован.

Вскоре после этого нападавшего задержали. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия».

До этого сообщалось, что двое безработных мужчин избили битой случайного прохожего в столичном районе Кузьминки. По предварительным данным, в ночь на 6 февраля двое безработных мужчин избили битой 42-летнего человека возле подъезда жилого дома в Кузьминках.

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