Песков раскритиковал возможное размещение комплексов THAAD на Украине

Фото: Администрация президента РФ

Возможное размещение американских комплексов THAAD под Харьковом станет шагом в сторону дестабилизации. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в понедельник, 7 февраля.

— Это стало бы еще одним шагом в сторону дестабилизации ситуации, — приводит слова Пескова ТАСС.

7 февраля агентство ТАСС сообщило со ссылкой на источник, что Украина обратилась к США с просьбой разместить ряд дивизионов противоракетных комплексов THAAD под Харьковом. Радиолокационная станция AN/TPY-2, входящая в состав комплекса, способна отслеживать воздушно-космическую обстановку над существенной частью России и может позволить Киеву и НАТО «смотреть» вглубь территории страны на расстояние до тысячи километров.

6 февраля Reuters сообщило, что в случае полномасштабного вторжения России на Украину число возможных жертв может достичь 85 тысяч человек. Источники агентства посчитали, что украинские войска могут потерять от 5 до 25 тысяч солдат, российские — от 3 до 10 тысяч военных.

При этом среди гражданского населения могут погибнуть от 25 до 50 тысяч человек. Также в статье говорится, что если Россия нападет на Украину, то Киев может пасть «в течение нескольких дней».

На данный момент Москва располагает почти 70 процентами боевой мощи, которая якобы потребуется для полномасштабного вторжения на Украину, отметили собеседники агентства. По их информации, за последние две недели количество тактических групп в приграничном районе выросло с 60 до 83.