В России предложили запретить введение санкций на доставку ряда товаров
Россия предлагает подумать над созданием списка товаров, доставку которых нельзя было бы запретить посредством санкций. Об этом заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский в понедельник, 7 февраля.
— Можно было бы подумать и над тем, чтобы подготовить списки товаров (но не отдельные названия, а, например, международные коды товарной номенклатуры), которые ни при каких условиях не должны находиться в запретительном списке. Кроме того, нам импонирует опыт рубежа 2000-х годов, когда еще до введения санкций осуществлялись предварительные оценки их гуманитарных последствий, — рассказал дипломат.
Необходимо, считает он, и впредь улучшать инструментарий предусмотренных резолюциями совета гуманитарных изъятий из санкций. Среди них Полянский выделил те исключения, которые бы действовали на постоянной основе для гуманитарных организаций, отмечает РИА Новости.
7 февраля издание The Bell сообщило, что российские банки и компании провели учения на случай введения санкций со стороны Запада. Так, первый вице-премьер Андрей Белоусов, по его информации, провел серию совещаний по готовности отдельных секторов экономики к возможным антироссийским санкциям за вторжение на Украину.
Совещания проводились по итогам стресс-тестов российских компаний и системно значимых банков. Учения предполагали введение запрета на поставку программного обеспечения и оборудования, а также отключение от системы SWIFT.