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В России предложили запретить введение санкций на доставку ряда товаров

Иван Юминов

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В России предложили запретить введение санкций на доставку ряда товаров
Фото: МИД РФ

Россия предлагает подумать над созданием списка товаров, доставку которых нельзя было бы запретить посредством санкций. Об этом заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский в понедельник, 7 февраля.

— Можно было бы подумать и над тем, чтобы подготовить списки товаров (но не отдельные названия, а, например, международные коды товарной номенклатуры), которые ни при каких условиях не должны находиться в запретительном списке. Кроме того, нам импонирует опыт рубежа 2000-х годов, когда еще до введения санкций осуществлялись предварительные оценки их гуманитарных последствий, — рассказал дипломат.

Необходимо, считает он, и впредь улучшать инструментарий предусмотренных резолюциями совета гуманитарных изъятий из санкций. Среди них Полянский выделил те исключения, которые бы действовали на постоянной основе для гуманитарных организаций, отмечает РИА Новости.

7 февраля издание The Bell сообщило, что российские банки и компании провели учения на случай введения санкций со стороны Запада. Так, первый вице-премьер Андрей Белоусов, по его информации, провел серию совещаний по готовности отдельных секторов экономики к возможным антироссийским санкциям за вторжение на Украину.

Совещания проводились по итогам стресс-тестов российских компаний и системно значимых банков. Учения предполагали введение запрета на поставку программного обеспечения и оборудования, а также отключение от системы SWIFT.

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