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Открытый более 1200 лет назад паб в Британии обанкротился из-за COVID-19

Иван Юминов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
В мире
Открытый более 1200 лет назад паб в Британии обанкротился из-за COVID-19
Фото: Facebook / Ye Olde Fighting Cocks

Старейший паб Великобритании Ye Olde Fighting Cocks, открытый более 1200 лет назад, обанкротился из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщил владелец заведения Кристо Тофалли в понедельник, 7 февраля.

— Я с великим сожалением сообщаю, что после крайне тяжелого периода YOFC переходит во внешнее управление. Мы вместе с моей командой постарались сделать все, чтобы паб продолжал работать, — рассказал предприниматель.

Минувшие два года, по его мнению, стали беспрецедентными для сферы общепита. Пандемия привела к тому, что паб не смог выполнять финансовые обязательства, отметил Тофалли на странице заведения в Facebook.

Паб находится в городе Сент-Олбанс в Хартфордшир недалеко от Лондона. Согласно утверждениям владельцев, его основали около 793 года.

По одной из легенде, на одну ночь в Ye Olde Fighting Cocks останавливался лорд-протектор Оливер Кромвель. Заведение внесли в книгу рекордов Гиннесса в качестве наиболее старого в Великобритании.

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