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В России оценили готовность документа по восстановлению СВПД

Иван Юминов

В мире
В России оценили готовность документа по восстановлению СВПД
Фото: МИД РФ

Проект итогового документа по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе уже сверстан. Об этом заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в понедельник, 7 февраля.

— Нынешнюю стадию вполне можно назвать финальной. Проделан уже очень большой путь, — рассказал дипломат.

Дополнительной проработки требуют несколько пунктов, но «бумага уже лежит на столе», подчеркнул он. Документ, по его информации, состоит более чем из 20 страниц, на основе которых можно завершать переговоры в сжатые сроки.

План фиксирует конкретные шаги по возвращению к первоначальной версии сделки, уточнил он. По достижении договоренности начнется период подготовки к выполнению СВПД, что может занять один или два месяца, приводит слова Ульянова «Коммерсант».

5 февраля в Госдепе сообщили, что США восстановят ранее отмененные исключения из санкций, которые касаются ядерной программы Ирана. Однако Вашингтон не рассматривает этот шаг как уступку Тегерану. Решение, как уточняется, было принято, чтобы дать возможность третьим сторонам участвовать в проектах ядерного нераспространения и безопасности в Иране из-за растущих опасений по поводу ядерного нераспространения.

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