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Путин: Россию пытаются успокоить, что НАТО является мирной организацией

Виктория Храменкова

В мире
Путин: Россию пытаются успокоить, что НАТО является мирной организацией
Фото: Администрация президента РФ

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Россию до сих пор пытаются успокоить рассуждениями о том, что НАТО является оборонительным союзом. Однако граждане многих стран убедились на своем опыте, насколько это соответствует действительности.

— Хотел бы отметить и то, что Россию по-прежнему пытаются успокаивать рассуждениями о том, что НАТО — мирная и сугубо оборонительная организация, сугубо оборонительный союз. В том, насколько это соответствует действительности, на собственном опыте убедились граждане многих государств, — рассказал глава российского государства на пресс-конференции, которая проходит по итогам минувшей встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Известно, что в пример Владимир Путин привел Ирак, Афганистан и Ливию.

Также Путин заявил, что члены НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Он сказал, что все страны, которые состоят в НАТО, обеспечивают Украину современными видами вооружения, выделяют существенные финансовые ресурсы для модернизации украинской армии. Направляют военных специалистов и инструкторов.

Помимо этого, президент Российской Федерации заявил, что в стратегии НАТО Россия обозначена как противник, передает РИА Новости.

Встреча президента Российской Федерации Владимир Путина и президента Франции Эммануэля Макрона прошла в понедельник, 7 февраля. Отмечается, что переговоры лидеров длились почти шесть часов. В начале встречи Путин подчеркнул, что несмотря на постоянные контакты, накопилось много вопросов, которые требуют обсуждения.

На пресс-конференции, которая прошла после встречи, Владимир Путин заявил, что переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном прошли в деловом ключе. Также он подчеркнул, что беседа оказалась полезной и содержательной.

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