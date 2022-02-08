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Врач Роспотребнадзора назвала число детей, которые тяжело переносят «омикрон»

Виктория Храменкова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Врач Роспотребнадзора назвала число детей, которые тяжело переносят «омикрон»
Фото: pixabay.com

Заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова рассказала, что чаще всего дети переносят штамм коронавирусной инфекции «омикрон» в легкой форме. Несмотря на это, тяжелое течение болезни наблюдается менее чем у одного процента заболевших.

Также она заявила, что около трех процентов детей, которые заболели COVID-19, нуждаются в госпитализации.

— По сравнению с предыдущими волнами, сейчас у пациентов детского возраста и подростков намного сильнее выражены симптомы воспаления верхних дыхательных путей: насморк, першение в горле, кашель, часто повышается температура тела, беспокоит выраженная слабость, головная боль, отсутствие аппетита, — сказала врач в беседе с РИА Новости.

Помимо этого, Руженцова подчеркнула, что дети как и взрослые достаточно часто переносят инфекцию бессимптомно.

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Для того, чтобы укрепить иммунитет человека в период распространения «омикрон»-штамма коронавируса врач-диетолог Елена Соломатина советует принимать витамины C, D, B12, цинк и омега-3. По ее словам, перед началом употребления витаминов стоит сдать анализы и понять, какого витамина недостает организму, а какие полезные вещества уже есть.

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