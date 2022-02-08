«Равиоли, оленина и уха»: стало известно, чем Путин угощал Макрона в Кремле

Фото: Администрация президента РФ

Президент Российской Федерации Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон завершили свои переговоры в понедельник, 7 февраля. Часть своей беседы они провели за столом. Обед президентов состоял из семи блюд.

— Среди них моченые яблоки с лангустином, равиоли со шпинатом, уха из пяти видов рыб, щербет из имбиря. На горячее были предложены стейк из осетрины с птитимом и оленина с бататом и ежевикой. В качестве десерта подавался грушевый тарт с ванильным мороженым, — передает пресс-служба президента, пишет ТАСС.

Также в меню были вина. Так, «Шардоне», «Усадьба Дивноморское», произведенное в России в 2015 году, и вино того же производителя «Ребо», произведенное также в 2015 году.

Встреча Путина и Макрона прошла в понедельник, 7 февраля, в Москве. Отмечается, что переговоры лидеров длились почти шесть часов. В начале встречи Путин подчеркнул, что несмотря на постоянные контакты, накопилось много вопросов, которые требуют обсуждения.

На пресс-конференции, которая прошла после встречи, Владимир Путин заявил, что переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном прошли в деловом ключе. Он подчеркнул, что беседа оказалась полезной и содержательной.

Также в ходе пресс-конференции Владимир Путин заявил, что Киев взял курс на демонтаж минских договоренностей.

Помимо этого, Макрон сказал, что Франция и Российская Федерация договорились работать совместно над гарантиями безопасности.