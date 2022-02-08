В США заявили, что не видят угрозы восточному флангу НАТО со стороны России

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Соединенные Штаты Америки не видят прямой угрозы со стороны Российской Федерации восточному флангу НАТО. Об этом в понедельник, 7 февраля, заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

— Никаких особых или дополнительных угроз, исходящих напрямую от России, восточному флангу НАТО нет, — сказал Кирби в ходе брифинга, передает газета «Известия».

Помимо этого он отметил, что на границе России и Украины, а также в Белоруссии «до сих пор наблюдаются скопления российских военных». Однако он подчеркнул, что они также не представляют «прямой угрозы».

14 января СМИ сообщили, что Россия якобы подготовила оперативную группу для проведения операции на востоке Украины под чужим флагом. США, как следует из материалов, якобы обладают доказательствами того, что боевики обучены ведению боевых действий в городских условиях и использованию взрывчатых веществ для проведения актов саботажа против прокси-сил России.

24 января сообщалось, что НАТО планирует направить в Восточную Европу дополнительные военные силы из-за обострения ситуации на Украине. Так, Дания направила фрегат и отправит четыре истребителя в Литву, Испания направила свои корабли и может направить истребители в Болгарию, туда же два истребителя направили Нидерланды, Франция готова направить войска в Румынию, а США ясно дали понять, что могут расширить свое военное присутствие в Восточной Европе.