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В МИД заявили, что Запад готов придумывать повод для антироссийских санкций

Полина Долганова

Политика
В МИД заявили, что Запад готов придумывать повод для антироссийских санкций
Фото: МИД РФ

«Вторжение» России в страны-соседи является «бредовой идей-фикс» западных стран, которые готовы придумывать поводы для очередных антироссийских санкций. Такое мнение выразил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин.

— По большому счету, уже давно понятно, что и в отсутствие оснований для применения к России подобного рода рестрикций, они будут найдены, а точнее выдуманы, включая, как мы уже подчеркивали, бредовую идею-фикс о «нападении России на соседние страны», — приводит слова политика РИА Новости.

8 февраля президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц обсудили возможность введения санкций против России из-за ситуации вокруг Украины.

До этого Шольц заявил, что политика Германии по поводу поставок вооружений Украине остается неизменной, поставок летального оружия не осуществляется. Он подчеркнул, что большинство граждан Германии согласны с такой политикой и поддерживают ее.

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