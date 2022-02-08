В МИД заявили, что Запад готов придумывать повод для антироссийских санкций

Фото: МИД РФ

«Вторжение» России в страны-соседи является «бредовой идей-фикс» западных стран, которые готовы придумывать поводы для очередных антироссийских санкций. Такое мнение выразил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин.

— По большому счету, уже давно понятно, что и в отсутствие оснований для применения к России подобного рода рестрикций, они будут найдены, а точнее выдуманы, включая, как мы уже подчеркивали, бредовую идею-фикс о «нападении России на соседние страны», — приводит слова политика РИА Новости.

8 февраля президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц обсудили возможность введения санкций против России из-за ситуации вокруг Украины.

До этого Шольц заявил, что политика Германии по поводу поставок вооружений Украине остается неизменной, поставок летального оружия не осуществляется. Он подчеркнул, что большинство граждан Германии согласны с такой политикой и поддерживают ее.