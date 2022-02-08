В КНР выступили против дальнейшего расширения НАТО

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Представительство Китая в Евросоюзе выступило против расширения мощностей Североатлантического альянса. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно заявлению китайских дипломатов, расширение НАТО не поможет достигнуть безопасности на мировой арене.

— Спустя тридцать лет после окончания холодной войны НАТО продолжает расширять свою географию и диапазон операций, занимается блоковой политикой и конфронтацией, — говорится в сообщении.

Недавно в средствах массовой информации появился ответ США и НАТО по гарантиям безопасности. Соответствующие документы опубликовала испанская газета El País.

Существуют два документа: ответ Вашингтона и альянса на предложения России на пяти и четырех страницах соответственно. Положения в тексте уже были ранее опубликованы западными СМИ. Также, по мнению El País, в документах США и НАТО призывают Москву вернуться к соблюдению ДОВСЕ и предлагают вести диалог о контроле над вооружениями в обмен на вывод миротворцев из Крыма, Приднестровья, Южной Осетии и Абхазии.