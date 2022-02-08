Губернатор Подмосковья рассказал о нововведениях в работе поликлиник

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Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о нововведениях в работе поликлиник в условиях пандемии коронавируса.

Он отметил, что в настоящее время нагрузка на медицинских специалистов значительно возросла.

В связи с этим в медучреждениях были открыты дополнительные кабинеты неотложной помощи, куда можно обратиться без записи. Также дополнительно была организована работа 1,7 тысячи бригад неотложной помощи, сообщает портал «Подмосковье сегодня».

Поликлиники начали работать в ежедневном режиме с восьми часов утра до восьми часов вечера. Осуществляется разделение потоков пациентов, чтобы снизить число заражений.

Кроме того, в регионе теперь можно дистанционно открыть и закрыть больничный, без посещения медицинского учреждения. Сделать это можно по телефону «122».

До этого Андрей Воробьев заявил о выходе Подмосковья на плато по заболеваемости коронавирусом. Он отметил, что ситуация потихоньку стабилизируется, роста по заболеваемости не наблюдается за последние дни. При этом снижения пока тоже нет, но оно ожидается в ближайшее время.