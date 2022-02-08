СМИ: Прокуратура предложила изымать имущество у компаний-должников по зарплате

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Генпрокуратура России предложила разработать законопроект, который предполагает возможность изымать у компаний имущество в счет выплат долгов по заработной плате. Об этом во вторник, 8 февраля, сообщили в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что за прошлый год госинспекции труда взыскали с работодателей более 364 миллионов рублей в счет погашения долгов. При этом механизм внесудебного взыскания нуждается в доработке.

В прокуратуре уточнили, что в настоящее время поправки в закон «Об исполнительном производстве» разрабатывают в министерстве труда.

Сейчас же в России взыскать долг можно только из средств с текущих счетов организаций, передает «Известия».

Накануне депутат Государственной думы Ярослав Нилов заявил, что в России необходимо до двух миллионов поднять не облагаемую налогом сумму вкладов семьи, оформленных на одного или обоих супругов. По словам политика, в настоящее время процентные доходы физлиц, которые были получены от банковских вкладов в размере более миллиона, облагаются налогом.