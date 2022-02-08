Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

СМИ: Прокуратура предложила изымать имущество у компаний-должников по зарплате

Полина Долганова

Общество
СМИ: Прокуратура предложила изымать имущество у компаний-должников по зарплате
Фото: Pixabay

Генпрокуратура России предложила разработать законопроект, который предполагает возможность изымать у компаний имущество в счет выплат долгов по заработной плате. Об этом во вторник, 8 февраля, сообщили в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что за прошлый год госинспекции труда взыскали с работодателей более 364 миллионов рублей в счет погашения долгов. При этом механизм внесудебного взыскания нуждается в доработке.

В прокуратуре уточнили, что в настоящее время поправки в закон «Об исполнительном производстве» разрабатывают в министерстве труда.

Сейчас же в России взыскать долг можно только из средств с текущих счетов организаций, передает «Известия».

Накануне депутат Государственной думы Ярослав Нилов заявил, что в России необходимо до двух миллионов поднять не облагаемую налогом сумму вкладов семьи, оформленных на одного или обоих супругов. По словам политика, в настоящее время процентные доходы физлиц, которые были получены от банковских вкладов в размере более миллиона, облагаются налогом.

Читайте также:
Работа Зарплаты Деньги
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Москва и Пекин вместе

Федор Смуглин
Федор Смуглин

Дети хотят видеть лица своих героев

Александр Лосото
Александр Лосото

Олимпийские идеалы вырождаются?

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Брак или сожительство

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Убрать из речи непечатное

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Мы не должны забывать уроков прошлого

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Буржую» здесь не место

Все мнения
О проекте