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Диетолог назвал два закона питания для продления жизни

Полина Долганова

Общество
Диетолог назвал два закона питания для продления жизни
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Научный руководитель Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи, академик РАН, диетолог Виктор Тутельян рассказал, как продлить жизнь за счет правильного питания.

По его словам, калорийность блюд должна пропорционально соответствовать затраченной энергии. Если потреблять слишком калорийную пищу, появляется риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.

Специалист уточнил, что для комфортной жизнедеятельности человеку необходимо получать как минимум 200 химических соединений, 40 из которых являются незаменимыми.

Тутельян добавил, что потребляемая организмом пища должна быть полноценной. Она должна содержать белок, витамины и отдельные аминокислоты, передает радио Sputnik.

До этого врач-диетолог и доктор медицинских наук Маргарита Королева заявила, что белый хлеб может стать причиной возникновения кишечной непроходимости у людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

По словам специалиста, больше всего рискуют люди со сниженной моторикой или опухолями органов ЖКТ, дивертикулитом кишечника и еще рядом патологий пищеварительной системы.

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