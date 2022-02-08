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Народный календарь. Почему опасно дарить подарки 9 февраля

Анна Михалюк

Общество
Народный календарь. Почему опасно дарить подарки 9 февраля
Фото: pixabay.com

В народном месяцеслове день получил название Златоустьев огонь, или Златоустов день. Православная церковь 9 февраля почитает память святителя Иоанна Златоуста.

По народным поверьям и приметам 9 февраля в день Ивана Златоуста нельзя никому ничего дарить, иначе беда случится и с дарителем, и с получателем. А подарок очень скоро порвется, испортится или разобьется.

Запрещено было 9 февраля мыть голову, поскольку по приметам считалось, что тогда Златоуст не сможет помочь в решении важных вопросов, которых у каждого хватает. С особым вниманием в этот день относились к огню в печи. Чтобы в семье были достаток и мир, печь нужно затопить так, чтобы все поленья одновременно занялись, чтобы устье русской печи стало золотым (златоустьев огонь). Для этого дня заранее сушили дрова и щипали лучину.

Приметы погоды:

Ослепительно белая луна — к холодам, красноватая — к ветру.

Если после метелей на снежных сугробах закруглены гребни, а на полях волнами лежит снег, то будет хороший урожай.

Облака против ветра плывут — к снегу.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Народный календарь. Почему опасно дарить подарки 9 февраля

Именины отмечают: Дмитрий, Иван, Петр.

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