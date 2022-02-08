Политолог заявил, что Германия не заинтересована в остановке «Северного потока-2»

Фото: Nord Stream 2 / Axel Schmidt

Германия заинтересована в том, чтобы «Северный поток — 2» был запущен и работал. Такое мнение высказал политолог Александр Сосновский.

Он отметил, что цены на газ по итогам прошлого года существенно возросли.

— Цены растут, и не только на газ, поскольку это тянет за собой всю потребительскую корзину. Индустрия тоже начинает страдать. Поэтому, конечно, остановка «Северного потока» не находится в планах немецкого правительства, — подчеркнул Сосновский в комментарии ФАН.

Он подчеркнул, что власти Германии не пойдут на введение санкционных ограничений в отношении «Северного потока -2» так как постоянное повышение цен на газ может привести к краху правительства и стать причиной досрочных выборов, протестов и митингов.

До этого пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки объяснила, почему «Северный поток — 2» могут не запустить. По ее словам, газопровод «Северный поток — 2» может быть не запущен, если Россия проявит агрессию в отношении Украины.

При этом она не уточнила, согласна ли с таким решением ФРГ.