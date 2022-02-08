Число выздоровевших от коронавируса в Москве превысило количество заболевших

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В столице за сутки полностью выздоровели после прохождения лечения от коронавируса 20 673 пациента. Об этом в понедельник, 8 февраля, сообщили в оперштабе Москвы.

Так, всего с начала пандемии московские медики вылечили 2 068 597 пациентов.

В городе число заболевших инфекцией пациентов в столице меньше, чем количество выздоровевших от нее — 12 902.

За сутки в больницу с ковидом доставили 1566 москвичей. К аппарату ИВЛ подключили 618 человек. Количество смертельных случаев составило 85, уточняется в сообщении Telegram-канала оперштаба.

Ранее москвичам рассказали, как город справляется с пандемией коронавируса. В рамках борьбы с пандемией в столичных поликлиниках изменили алгоритм работы и совершили прорыв в сфере телефонных консультаций.

До этого директор Центра имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что в Москве 90–95 процентов случаев заболевания коронавирусом приходятся на штамм «омикрон». По его словам, оставшиеся пять процентов случаев считаются «дельта»-штаммом. Гинцбург отметил, что вакцинация остается лучшей защитой от COVID-19, потому что она действует вне зависимости от его мутаций.