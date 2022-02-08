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В Дзержинске женщина родила ребенка в коллекторе

Полина Долганова

Происшествия
В Дзержинске женщина родила ребенка в коллекторе
Фото: Telegram/360tv

В городе Дзержинске под Нижним Новгородом женщина родила ребенка в коллекторе. Свидетелем события стал двухлетний сын женщины.

Сожитель местной жительницы рассказал, что семью якобы выгнали из дома, а у его женщины начались роды.

Она взяла старшего ребенка, спустилась под мост и родила.

По какой причине женщина отказалась идти в больницу, при этом не уточняется.

По данным МЧС, спуститься в коллектор девушке было практически невозможно, потому как к нему не ведет лестница.

В настоящее время мать и ее дети находятся в медучреждении, а ее сожитель — в полиции, передает телеканал «360».

Видео: Telegram / 360tv

Недавно в Саратовской области правоохранители задержали женщину, которая бросила своих малолетних детей в овраг. Восьмилетний сын умер от переохлаждения, а за жизнь дочки медики продолжают бороться. Трагедия произошла в селе Прокудино Аткарского района. Ее причиной, по словам матери, стала поломка котла в частном доме, где проживала семья. Женщина полагала, что дочь и сын умерли еще ночью, и скрылась из дома. Отец детей, узнав о случившемся, сам явился в полицию.

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