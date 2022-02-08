Юрист раскрыл причины рекордного спроса на офисы в Петербурге

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С чем связана возросшая потребность в офисных помещениях в Санкт-Петербурге, рассказал юрист и генеральный директор «Авентин-недвижимость» Антон Баранов.

Он отметил, что в настоящее время рынок восстанавливается после пандемийного удара. Возникает необходимость отделять офисы от складов, поскольку складская недвижимость стабильно росла и продолжает расти в период пандемии.

Спрос преимущественно формируют компании только четырех сфер: нефтегазовой, энергетической, торговой и IT. Баранов пояснил, что средний и малый бизнес не может давать сколько-нибудь серьезный спрос и конкурировать с крупными компаниями.

— Газпром арендовал, например, какой-то бизнес-центр, и на 30 процентов выросло. Так статистика отражает, где есть деньги, там и есть развитие, — отметил эксперт в комментарии «Невским новостям».

Объем сделок по аренде и покупке офисов в Санкт-Петербурге достиг рекордных показателей. Только за минувший год продали и арендовали более 300 тысяч квадратных метров.

Ранее сообщалось, что более ста тысяч квадратных метров общественно-деловой застройки разместят в Царицыне.