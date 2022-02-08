Байкер, насмерть сбивший беременную женщину в Москве, предстанет перед судом

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Россия, Москва, Русаковская набережная Карта всех событий

В суд направлено уголовное дело о ДТП на Русаковской набережной, в результате которого скончались беременная женщина и ее мать. Об этом во вторник, 8 февраля, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

По ее словам, ведомство утвердило обвинительное заключение в отношении 41-летнего жителя столицы, который насмерть сбил беременную женщину и ее маму на Русаковской набережной.

— Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим механически транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц» — прим. «ВМ»), — рассказывает Нефедова.

Трагедия, о которой идет речь, произошла днем 17 августа в районе владения 1 на Русаковской набережной. Мотоциклист сбил двух пешеходов, когда они шли по нерегулируемому пешеходному переходу.

По данным прокуратуры, мотоциклист пренебрег правилами ПДД и нарушил скоростной режим. Он ехал со скоростью 95 километров в час и не притормозил перед нерегулируемым пешеходным переходом.

— В результате ДТП 30-летняя женщина, находящаяся в состоянии беременности, от полученных травм скончалась на месте происшествия. Вторая потерпевшая — 64-летняя женщина — скончалась спустя несколько дней в одной из столичных больниц, — заключила Нефедова.

В ближайшее время Преображенский районный суд начнет рассмотрение данного дела по существу. Обвиняемый содержится под домашним арестом.

В ночь на 8 февраля водитель легковушки погиб при столкновении с грузовиком на Киевском шоссе.