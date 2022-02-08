Названы пять знаков зодиака, которые в феврале встретят свою любовь

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Астролог Кристина Андреева назвала знаки зодиака, которые могут встретить свою любовь в феврале.

В феврале Венера находится в знаке Стрельца. Это говорит о том, что в этот период многим захочется простой, искренней и бескорыстной любви, внимания к своей персоне.

По словам астролога, удача в любовных делах улыбнется Овнам, Близнецам, Львам, Весам и Стрельцам. Именно у этих пяти знаков больше шансов начать новые отношения этой зимой.

Астролог добавила, что для Овнов февраль благоприятен для деловых поездок. Именно за пределами родного города есть шанс завести романтические отношения.

Львам же стоит больше отдыхать и посещать различные культурные учреждения. Встретить вторую половику они могут на концерте, в доме искусств, во время развлечений, конкурсов, передает ФАН.

Стрельцы же привлекут к себе внимание оттуда, откуда они сами захотят. При этом важно выглядеть на все 100 процентов. От этого будет зависеть исход событий.

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