Врач назвал единственный способ справиться с высоким уровнем холестерина

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Врач-кардиолог Тамаз Гаглошвили объяснил, что для людей с повышенными холестерином существует лишь один способ снизить показатели — это медикаментозное лечение.

Специалист утверждает, что в большинстве случаев высокий показатель холестерина связан с наследственными заболеваниями. Он рассмотрел пример одного из своих подписчиков, который пожаловался на уровень холестерина 9,9 ммоль, но при этом никакой вредной пищи в рацион не включал, и отметил, что 6,7 ммоль считается уже критическим показателем.

— 6,7 ммоль — это стопроцентный показатель к медикаментозному лечению. Даже если вы сейчас будете активно заниматься спортом и правильно питаться, вы снизите этот показатель лишь на 10–15 процентов, а надо на 60–70 процентов, — объяснил Гаглошвили в своем TikTok-аккаунте, добавив, что в таком случае помочь может только лечение специальными препаратами.

Людям с высокими показателями общего анализа крови обычно прописывают препараты, которые входят в группу статинов, заключил он.

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