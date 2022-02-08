Столичные сотрудники МВД задержали жителя Луцка, который жестоко избил супругу на почве ревности

Фото: moscow-live

Сотрудники НЦБ Интерпола МВД России и ГУУР МВД России в Москве задержали гражданина Украины Руслана Гомона. Мужчина находился в международном розыске по запросу правоохранительных органов Украины за избиение до смерти своей супруги. Об этом во вторник, 8 февраля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе МВД РФ.

По словам представителя ведомства, 8 марта 2015 года в парке развлечений украинского города Луцка задержанный жестоко избил свою супругу на почве ревности.

Женщину доставили в больницу, где у нее диагностировали множественные ссадины и гематомы мягких тканей головы, черепно-мозговую травму, ушиб и отек головного мозга. От полученных травм спустя неделю потерпевшая скончалась.

— В настоящее время решается вопрос о его выдаче украинским правоохранительным органам, — заключил представитель ведомства.

В воскресенье, 6 февраля, пенсионер задушил супругу во время ссоры в квартире в Подольске.