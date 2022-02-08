Песков заявил, что Кабмин принимает энергичные меры для снижения уровня инфляции
Давление инфляции является тенденцией, которая наблюдается во всем мире, включая Россию. Правительство страны принимает меры, чтобы решить этот вопрос. Об этом во вторник, 8 февраля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, рост инфляции является негативным явлением.
Он также напомнил, что власти РФ решили проиндексировать пенсии и выплаты для самых уязвимых групп россиян.
— А дальше — дальше правительство продолжает работать, и весьма энергично, — цитирует представителя Кремля РИА Новости.
12 января в Росстате сообщили, что уровень инфляции в России в 2021 году составил 8,39 процента. В декабре 2021 года по сравнению с ноябрем 2021 года индекс потребительских цен составил 100,82 процента, по сравнению с декабрем 2020 года — 108,39 процента, по сравнению с декабрем 2019 года — 104,91 процента.
Продовольственные товары подорожали за год на 10,62 процента, а непродовольственные — на 8,58 процента. Услуги по итогам года выросли в цене на 4,98 процента.
14 января глава Минфина Антон Силуанов заявил о прохождении пика инфляции в России. Он отметил, что при этом бюджетная политика уже приведена в соответствие с «нормальными уровнями».