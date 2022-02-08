Песков заявил, что Кабмин принимает энергичные меры для снижения уровня инфляции

Фото: Администрация президента РФ

Давление инфляции является тенденцией, которая наблюдается во всем мире, включая Россию. Правительство страны принимает меры, чтобы решить этот вопрос. Об этом во вторник, 8 февраля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, рост инфляции является негативным явлением.

Он также напомнил, что власти РФ решили проиндексировать пенсии и выплаты для самых уязвимых групп россиян.

— А дальше — дальше правительство продолжает работать, и весьма энергично, — цитирует представителя Кремля РИА Новости.

12 января в Росстате сообщили, что уровень инфляции в России в 2021 году составил 8,39 процента. В декабре 2021 года по сравнению с ноябрем 2021 года индекс потребительских цен составил 100,82 процента, по сравнению с декабрем 2020 года — 108,39 процента, по сравнению с декабрем 2019 года — 104,91 процента.

Продовольственные товары подорожали за год на 10,62 процента, а непродовольственные — на 8,58 процента. Услуги по итогам года выросли в цене на 4,98 процента.

14 января глава Минфина Антон Силуанов заявил о прохождении пика инфляции в России. Он отметил, что при этом бюджетная политика уже приведена в соответствие с «нормальными уровнями».