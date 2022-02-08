Песков объяснил длительность переговоров Путина и Макрона

Фото: Администрация президента РФ

Длительность переговоров президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона можно объяснить экстраординарной ситуацией, которая сложилась в мире. Об этом во вторник, 8 февраля, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, в ходе встречи у политиков сложился содержательный разговор.

— Мы предполагали, что может затянуться, тем более что господин Макрон принял решение переночевать в Москве перед тем, как отправляться в Киев, — сказал представитель Кремля.

Он добавил, что Макрон не остался ночевать в Кремле по своему выбору, передает РИА Новости.

— Если я не ошибаюсь, там сейчас в Кремле то ли ремонт, то ли еще что-то, — сказал Песков.

7 февраля в Москве прошла встреча Эммануэля Макрона с Владимиром Путиным. Переговоры лидеров длились почти шесть часов.

На пресс-конференции, которая прошла после встречи, Владимир Путин заявил, что переговоры с Макроном прошли в деловом ключе. Он подчеркнул, что беседа оказалась полезной и содержательной.

Также в ходе пресс-конференции Путин заявил, что Киев взял курс на демонтаж Минских договоренностей.

Макрон в свою очередь сообщил, что Франция и Российская Федерация договорились работать совместно над гарантиями безопасности.

О том, как западная пресса оценила прошедшую накануне встречу, читайте в материале «Вечерней Москвы».