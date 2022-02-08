Лесопожарную технику закупят в Подмосковье

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В рамках национального проекта «Экология» федерального проекта «Сохранение лесов» на 2022 год для выполнения мероприятий по охране лесов от пожаров в Подмосковье планируют обновить парк лесопожарной техники. На эти цели выделено почти 100 миллионов рублей.

На выделенные денежные средства будут приобретены специализированная техника и оборудование.

— Это мощная поддержка от области, которая позволит обновить существующий парк, — рассказал заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

Техника предназначена для доставки к месту личного состава и оборудования для ликвидации чрезвычайных ситуаций. Новая современная техника позволит повысить оперативность реагирования лесопожарных формирований на возгорания. Планируется закупить несколько бульдозеров, тралов, грузовых машин, квадроциклов, передает «Радио 1».

До этого сообщалось, что активная подготовка к пожароопасному сезону началась в Подмосковье. На сегодняшний день утверждены планы тушения пожаров во всех 19 лесничествах, подведомственных Комлесхозу.