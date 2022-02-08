В Кремле опровергли информацию FT о сделке Путина и Макрона по Украине

Фото: Администрация президента РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг новость газеты Financial Times, которая сообщила о сделке между Россией и Францией по Украине.

— Это просто невозможно, потому что Франция является и членом ЕС, и председательствующей страной в ЕС. Франция является и членом НАТО, где Франции не принадлежит лидерство, — цитирует представителя Кремля РИА Новости.

Накануне газета Financial Times написала, что после переговоров президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона Москва «продвинулась» к идее о деэскалации в ситуации вокруг Украины. По данным издания, во время встречи политиков поднимался вопрос о выводе российских военнослужащих из Белоруссии по завершении военных учений. В газете также написали, что лидеры стран заключили сделку по ситуации вокруг Киева.

7 февраля в Москве прошла встреча Эммануэля Макрона с Владимиром Путиным. Переговоры лидеров длились почти шесть часов. На пресс-конференции, которая прошла после встречи, Владимир Путин заявил, что переговоры с Макроном прошли в деловом ключе. Он подчеркнул, что беседа оказалась полезной и содержательной.

Также в ходе пресс-конференции Путин заявил, что Киев взял курс на демонтаж Минских договоренностей.

Макрон в свою очередь сообщил, что Франция и Российская Федерация договорились работать совместно над гарантиями безопасности.

О том, как западная пресса оценила прошедшую накануне встречу, читайте в материале «Вечерней Москвы».