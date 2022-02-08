Вероника Степанова прошла в четвертьфинал лыжного спринта на Олимпиаде

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Российская спортсменка Вероника Степанова вышла в четвертьфинал лыжного спринта на Олимпийских играх в Пекине.

Российская спортсменка Наталья Непряева уступила второе место другой спортсменке на фотофинише, а Юлия Ступак стала четвертой в своем забеге.

21-летняя Вероника Степанова пришла к финишу первой.

Накануне российские лыжники Сергей Устюгов, Артем Мальцев и Александр Терентьев вышли в четвертьфинал в спринте свободным стилем на 1,5 километра на Олимпиаде в Китае. Устюгов попал в четвертьфинал со второй строчки турнирной таблицы с результатом 2 минуты 46,51 секунды. Мальцев в свою очередь расположился на 10-м месте. Его время составило 2 минуты 50,90 секунды. У Терентьева 12-е место и результат 2,50,92.

В Пекине 4 февраля стартовали XXIV зимние Игры, которые продлятся до 20 февраля 2022 года. В этот раз на главном спортивном празднике планеты представлено 15 видов спорта. Это в два раза меньше, чем на недавних летних Играх в Токио. Участники разыграют 109 комплектов медалей — на семь больше, чем в Пхенчхане. Еще до того как Игры в Пекине начались, будущее событие уже несколько раз было на грани срыва из-за попыток бойкотировать мероприятие.

Из-за допинговых скандалов в прошлые годы и негативной международной повестки в последний месяц Россия на ОИ вновь удостоилась пристального внимания как западных СМИ, так и простых поклонников спорта. О том, что пишут зарубежные СМИ и пользователи соцсетей об олимпийцах из России, — в материале «Вечерней Москвы».