Мужчину, выращивающего галлюциногенные грибы, задержали в Мытищах

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В Подмосковье сотрудники МВД задержали 37-летнего мужчину, который занимался культивированием галлюциногенных грибов. Об этом во вторник, 8 февраля, «Вечерней Москве» рассказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По словам представителя ведомства, сотрудники МВД задержали 37-летнего жителя Мытищ, который подозревается в культивировании галлюциногенных грибов. В ходе обысков по месту проживания сотрудники ведомства нашли банки, внутри которых находились растения в виде грибов в количестве 213 штук.

Также сотрудники МВД нашли у местного жителя Подмосковья электронные весы, фасовочный материал и оборудование, предназначенное для культивирования растений.

— Установлено, что растения являются галлюциногенными грибами, содержащими в себе наркотическое средство псилоцибин, общей массой 120 граммов, — рассказала Петрова.

По ее словам, в отношении мужчины возбуждены уголовные дела по статьям «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов» и «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры».

На данный момент подозреваемый находится под стражей.

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