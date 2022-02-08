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В Подмосковье провели более 15,5 миллиона ПЦР‑исследований

Ирина Игнатенко

Общество
В Подмосковье провели более 15,5 миллиона ПЦР‑исследований
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

На территории Подмосковья провели свыше 15,5 миллиона ПЦР-исследований на наличие коронавирусной инфекции. В настоящее время лаборатории переведены на усиленный режим работы.

Самым точным способом определить наличие у человека коронавируса является ПЦР-диагностика. Всего на территории области работают четырнадцать гослабораторий, передает РИАМО.

ПЦР-исследование на коронавирус в медучреждениях Подмосковья проводят бесплатно. Пройти тестирование стоит, если имеются признаки ОРВИ, чтобы точно установить диагноз и начать лечение.

После того как исследование будет готово, результаты придут по СМС.

Врачи региона также напоминают, что сохранить здоровье и обезопасить себя от неблагоприятных последствий коронавируса можно при помощи своевременной вакцинации и ревакцинации.

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Ранее сообщалось, что спрос на ПЦР-тесты вырос в Санкт-Петербурге. С 24 по 30 января количество заказов на ПЦР-тесты в лабораториях города выросло практически в два раза по сравнению с прошлой неделей.

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