Глава НАК призвал усилить ответственность школ за антитеррористическую работу

Фото: Администрация президента РФ

В России необходимо усилить контроль за личной ответственностью руководителей школ при угрозе теракта. Об этом во вторник, 8 февраля, заявил директор ФСБ, председатель Национального антитеррористического комитета (НАК) Александр Бортников.

По его словам, особое внимание нужно уделять степени готовности сотрудников при угрозе террористического акта.

— Должна быть повышена персональная ответственность всех руководителей учебных заведений за организацию этой работы, — цитирует Бортникова РИА Новости.

Недавно около 14 школ Ростова-на-Дону получили сообщения от анонимных источников об угрозе совершения террористических атак. В результате случившегося родителей попросили забрать своих детей из образовательных учреждений.

13 января все школы Саратова были эвакуированы из-за сообщений о минировании. Уточнялось, что в результате случившегося все занятия в учреждениях отменились.

12 января 151 школу эвакуировали в Екатеринбурге по аналогичным причинам.

В последнее время в новостных сводках часто встречаются заметки о ложном минировании. Злоумышленники тем или иным способом направляют свои угрозы в школы, аэропорты, торговые центры, госучреждения, редакции СМИ и другие организации. В абсолютном большинстве случаев угроза не подтверждается, а градус общественной нервозности повышается. «Вечерняя Москва» обсудила проблему со специалистом и узнала, как часто ловят таких людей и что грозит лжетеррористам за их выходки.